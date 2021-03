У Сенат США внесли законопроєкт про військову допомогу Україні на 300 млн доларів

Група сенаторів Сполучених Штатів Америки, які є представниками обох партій, внесла на розгляд Сенату законопроєкт щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки.

Повідомлення про це оприлюднено на офіційному сайті Сенату.

Уперше законопроєкт, який передбачає до 300 млн доларів США на рік для військової допомоги Україні, було представлено торік у липні, пише Голос Америки.

"Закон про безпекове партнерство з Україною допомагає нам відновити наше партнерство, шляхом авторизації багаторічної безпекової допомоги, щоб допомогти захиститись від агресії Росії, заохочуючи при цьому прогрес щодо нестабільного порядку денного щодо реформ. Це законодавство допомагає укріпити наше стратегічне партнерство і просуває національні безпекові інтереси США", - заявив з приводу законопроєкту сенатор-демократ Кріс Мерфі.

Законопроєкт передбачає до 300 млн доларів на рік для військової допомоги Україні, включно із поставками летального озброєння; до 4 млн на рік на підготовку українських військових офіцерів. Серед іншого, документ пропонує пришвидшити передачу Україні надлишкових оборонних виробів та закликає до стратегії, яка би заохочувала партнерів США робити те саме.

Також адміністрації США пропонується призначити спеціального посланця з питань України, який би представляв США у переговорах Нормандського формату (serve as the U.S. liaison for the Normandy Format peace negotiations - англ.) та сприяв би діалогу між спільнотами Чорного моря.

В Офісі президента України Володимира Зеленського високо оцінили законодавчу ініціативу групи сенаторів Демократичної та Республіканської партій США про надання допомоги Україні у сфері безпеки та стратегічної підтримки.

"Україна високо цінує ініціативу групи американських сенаторів, які представляють як Демократичну, так і Республіканську партії, щодо допомоги нашій державі у сфері безпеки та стратегічної підтримки. Можливе надання додаткового фінансування оборонної сфери України допоможе покращити підготовку, озброєння та матеріально-технічне забезпечення військових і пришвидшить перехід українського війська на стандарти НАТО", - повідомляється в Telegram-каналі ОПУ.

Для затвердження документа в Конгресі США його мають ухвалити і Сенат, і Палата представників, після чого проєкт закону подається на підпис президента США.