У штабі Тихановської не визнають результати виборів

Опозиціонер Тихановська назвала себе переможцем виборів президента в Білорусі

Штаб опозиційної кандидатки Світлани Тихановської не визнає попередні підсумки виборів президента Білорусі, згідно з якими перемогу здобув Олександр Лукашенко. У штабі наголосили, що попередні дані ЦВК Білорусі не відповідають дійсності. Про це в коментарі TUT. BY наголосила представниця об'єднаних штабів Марія Колесникова.

У штабі заявили, що попередні дані ЦВК Білорусі недійсні. Незареєстрований претендент на виборах президента Білорусі Валерій Цепкало, який виїхав з країни, побоюючись арешту, в коментарі "Настоящему времени" назвав фальсифікації при голосуванні "жахливими".За попередніми даними ЦВК Білорусі, Олександр Лукашенко набрав 80,23% голосів. За опозиційну кандидатку Світлану Тихановську проголосували 9,9% виборців.

Сама Тихановська назвала себе переможцем президентських виборів. Про це вона заявила на прес-конференції, передає УНІАН.

"Мій вихід на вулицю призведе до ескалації конфлікту. Тому зараз я з народом. Вважаю себе переможцем на виборах. У нас є дані альтернативного підрахунку, і ми будемо доводити всі порушення", - наводить її слова "МБХ медіа".

За словами Тихановської, вона пропонувала Олександру Лукашенку зустрітися, щоб "уникнути конфлікту", але він поки ніяк не відреагував.

Нагадаємо, 9 серпня в Білорусі пройшло голосування на виборах президента. У ніч на 10 серпня в багатьох містах Білорусі тисячі людей вийшли на вулиці, щоб висловити свій протест проти масштабних фальсифікацій на виборах президента.

У Мінську, за оцінками журналістів, зібралося понад 100 тисяч людей. Однак силовики почали жорстко придушувати протести. Вони використовували гумові кулі, сльозогінний газ, світлошумові гранати. Окрім того, ОМОНівські автозаки наїжджали на натовпи людей. Понад сотню людей затримали, десятки протестувальників отримали поранення, деякі з них - у критичному стані в реанімації. Також є свідчення, що один з активістів, на якого наїхало авто, загинув.

5 Канал

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