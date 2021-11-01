У Штатах відклали дозвіл на «підліткову» вакцину Moderna

Управлінню з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) знадобиться додатковий час, щоб завершити оцінку вакцини компанії Moderna проти COVID-19 для підлітків віком 12-17 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву компанії Moderna.

Зазначається, що FDA поінформувало компанію, що перевірка може бути завершена не раніше січня 2022 року, оскільки йдеться про потенційну перешкоду у термінах дозволу на екстрене використання вакцини для вищезазначеної вікової групи.



Як заявили у Moderna, компанії було повідомлено, що FDA потрібен додатковий час, аби оцінити нещодавні міжнародні дослідження ризиків, таких як запалення серця або міокардиту після вакцинації. Це рідкісний побічний ефект після щеплення, який в основному вражає молодих чоловіків.

Компанія наголосила, що проведе власний огляд нових досліджень підвищеного ризику міокардиту в осіб до 18 років, коли вони стануть доступними.

У червні Moderna подала заявку на отримання дозволу на щеплення в США для осіб віком від 12 до 17 років.

Американська компанія також повідомила, що відкладе подання свого запиту на застосування половини дози вакцини для дітей віком від 6 до 11 років до завершення розгляду заявки FDA щодо вакцинації підлітків 12-17 років.

Раніше Управління з контролю за якістю продуктів та медикаментів США (FDA) дозволило застосування вакцини проти COVID-19 виробництва Pfizer/BioNTech для дітей від п’яти до 11 років.

Адміністрація США планує з початку листопада ініціювати широкомасштабну вакцинацію дітей віком від п’яти років. Загалом передбачається охопити щепленням щонайменше 28 мільйонів осіб.