У Швеції скасували щеплення молоді вакциною "Moderna" через побічні ефекти

Швеція зупинила використання вакцини виробництва "Moderna" від хвороби COVID-19 для людей, які народилися 1991 року та пізніше, після повідомлень про можливі рідкісні побічні ефекти, такі як міокардит.

Як передає "Укрінформ", про це повідомляє агенція "Reuters".

Про це в середу повідомило шведське міністерство охорони здоров'я.

Дані міністерства вказують на зростання захворюваності на міокардит та перикардит серед молодих людей, яким раніше зробили щеплення медзасобом від "Moderna".

"Зв'язок стає особливо очевидним, коли справа стосується вакцини "Moderna" "Spikevax", особливо після другої дози", - йдеться у заяві міністерства, у якій додається, що ризик розвитку цих побічних ефектів, утім, є дуже незначним.

Тепер міністерство рекомендує молодим людям отримувати вакцину "Comirnaty" від "Pfizer/Biontech".

У Швеції понад 81 тисяча людей, що народилися 1991 року або пізніше, отримали першу дозу вакцини від компанії Moderna. Другу дозу цієї ж вакцини вони вже не отримають.

Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) схвалила використання медзасобу "Comirnaty" у травні, тоді як "Spikevax" отримав схвалення застосування для дітей старше 12 років у липні цього року.