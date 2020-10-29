У Словаччині можна буде пересуватись лише з негативним тестом на COVID-19

Уряд продовжив обмеження руху в Словаччині до 8 листопада. Комендантська година не застосовуватиметься з 1 до 5 години, а також для людей з негативним тестом на COVID-19.

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович повідомив, що в країні до 8 листопада діють обмеження на вільне пересування у зв'язку з пандемією коронавірусу. Однак громадяни з негативним ПЛР-тестом на COVID-19 матимуть відносну свободу пересування.

За його словами, люди, які візьмуть участь у загальнонаціональному тестуванні на вихідних та отримають негативний результат тесту на коронавірус, з понеділка зможуть жити відносно вільно.

"Вони зможуть сходити до магазину або купити взуття, продовольчі товари. На відміну від тих людей, які вирішили не проходити тест", - сказав Матович.

Також голова уряду додав, що для людей без сертифікатів про негативний тест будуть винятки, такі як поїздка на похорон, одруження, хрещення або догляд за близькою людиною. Вони також мають право купувати продукти чи ліки.

Виняток становлять також прогулянки з собакою чи кішкою на відстані 100 метрів від місця проживання та поїздки для догляду за худобою.

Батьки зможуть водити своїх дітей в ясла чи садок.

У Словаччині зроблять тест на коронавірус всім жителям країни. Мова йде про всіх, хто старше 10 років.

В Словаччині з 24 жовтня по 1 листопада на тлі пандемії коронавірусу COVID-19 була введена комендантська година.