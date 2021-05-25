У списку мільярдерів Forbes новий лідер

Французький мільярдер і президент групи компаній Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно став найбагатшою людиною в світі за версією журналу Forbes.

Статки бізнесмена оцінюється в $186,3 млрд, що на $300 млн більше, ніж у засновника Amazon Джеффа Безоса, який раніше займав перше місце, а тепер опинився на другому.

На третьому місці знаходиться гендиректор компанії Tesla і SpaceX Ілон Маск зі статками у $147,3 млрд.

За даними Forbes, в березні 2020 року статки Арно склали $76 млрд. За останні 14 місяців його статки зросли на понад $110 млрд.

24 травня акції групи Louis Vuitton Mo"et Hennessy зросли ще на 0,4% після початку торгів.

8 квітня 2021 року Forbes включив вісім українців в список 30 найуспішніших підприємців Європи 30-річного віку.

14 квітня Forbes опублікував щорічний рейтинг найуспішніших венчурних інвесторів світу - Midas.

Всього в рейтингу 100 осіб.

6 травня Журнал Forbes Україна опублікував список 100 найбагатших людей України.