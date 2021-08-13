У США досліджували безпеку вакцини Moderna для підлітків

У США провели дослідження, які повинні були визначити дію вакцини Moderna для підлітків. В результаті виявилося, що вакцина повністю ефективна і безпечна для осіб від 12 до 17 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Медичний журнал Нової Англії, в якому були опубліковані результати дослідження.

Дослідники з медичної клініки Kool Kids Pediatrics в США і компанія "Moderna" хотіли оцінити безпеку вакцини мРНК-1273 для підлітків. Вони також хотіли перевірити, чи була імунна відповідь, що генерується у підлітків, будь-яким чином гірша, ніж у молодих людей (18-25 років) у випробуванні фази 3.

Дослідники відзначають, що захворюваність COVID-19 серед підлітків у віці від 12 до 17 років становила приблизно 900 на 100 000 населення з 1 квітня по 11 червня.

"Дотепер безпека та ефективність вакцини мРНК-1273 для підлітків були невідомі, оскільки в клінічні випробування включалися тільки дорослі", - йдеться в повідомленні.

Для того, щоб визначити ефективність і безпеку вакцини, дослідники провели клінічні випробування в США за участю 3732 людини. Вони були розділені на дві групи, де 2489 учасників отримали вакцину, а 1243 учасники отримали плацебо. Другу дозу вакцини вводили з інтервалом у 28 днів.

"Вакцина мРНК-1273 мала прийнятний профіль безпеки для підлітків. Імунна відповідь була подібною до такої у молодих людей, і вакцина була ефективною у запобіганні COVID-19", - повідомляють дослідники.

У двох американських вакцин виявили побічні ефекти. ЕМА буде їх вивчати й з'ясовувати подробиці.

В Австралії схвалили вакцину компанії "Moderna".Там задумалися про те, щоб прищеплювати цією вакциною підлітків.