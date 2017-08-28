У США есть доказательства вины России в катастрофе МН-17

США имеют убедительные доказательства вины России за катастрофу в небе над Донбассом малайзийского авиалайнера Boeing MH-17.

Об этом заявил экс-посол США в РФ Джон Теффт, передает "Сегодня".

Он отметил, что США, как и любая другая разведка, не будет делиться своими разведданными.

"Деловая сторона разведки связана с тем, что представители с обеих сторон не будут раскрывать те методы, которыми они смогли получить информацию. Когда спрашивают "Где доказательства?", мне не кажется, что ФСБ готово будет представить какие-то доказательства, если их просят. Всего лишь я могу вам сказать по этому вопросу, что доказательства были представлены представителем народа США как в Сенате, так и в Палате, и практически единогласно они проголосовали за санкции. Никто не задавался вопросами. Я знаю это от коллег, что доказательства убедительны", - сказал Теффт.

Он отметил, что если разведка раскроет эти данные, то поставит под угрозу свой источник информации.

Кроме того, он напомнил о доказательствах голландской стороны.

"Мне кажется, голландские власти и их расследование весьма четко дали об этом понять. Есть видео, не помню, на каком вебсайте было размещено, где видно, что как раз именно российская установка пересекала территорию и потом уезжала назад, и при этом одна из ракет уже отсутствовала. И это совместно с какими-то исследованиями, тщательному расследованию, которое было сделано голландцами, дает четкое видение", - сказал посол.