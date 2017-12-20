У США и РФ разные подходы к миротворцам на Донбассе - Госдеп США

Вопрос введения в Украину миротворческой миссии рассматривается серьезно, но у США и РФ по-прежнему разные подходы.

Об этом заявила представитель Госдепа Хизер Нойерт, сообщает "Интерфакс- Украина"

"Это вопрос, который мы все еще обсуждаем. У нас есть некоторые опасения по поводу того, как это будет работать. Россия настаивает на одном, мы настаиваем на другом. Но мы по-прежнему серьезно рассматриваем (этот вопрос)", - сказала она.

Нойерт заявила об эскалации насилия на востоке Украины, источником чего является "Россия и подконтрольные ей лица".

"США призывают Россию положить конец нападениям на востоке Украины, вывести свои силы и тяжелое вооружение из суверенной территории Украины и согласовать прочную миротворческую миссию ООН", - заявила она.

Нойерт напомнила, что "поддерживаемые Россией силы" подвергли обстрелу поселок Новолуганское, в результате чего пострадали 8 мирных жителей и были разрушены дома.

Кроме того, возобновились столкновения возле водоочистной станции в Донецке, где находятся химикаты, в том числе отравляющий газ хлорин, что, по словам Нойерт, "может иметь катастрофические последствия".

Как известно, в ОБСЕ подтвердили выход российской стороны из состава Совместного центра контроля и координации прекращения огня и стабилизации на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

19 декабря пресс-служба Генпрокуратуры сообщила об обстрелах Новолуганского российскими снарядами.