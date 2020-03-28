У США кількість заражень коронавірусом перевищила 100 тисяч осіб

У США кількість зареєстрованих заражень коронавірусом у п'ятницю, 27 березня, перевищила 100 тисяч осіб.

Про це увечері 27 березня повідомив університет Джонса Хопкінса, який веде підрахунки на основі федеральної і місцевої статистик. За даними університету на 23:30, інфіковані 100 717 осіб, померли 1544 людини, одужали - 862. За кількістю летальних випадків лідирує місто Нью-Йорк, де померли 366 осіб.

На другому місці - місто Кінг у штаті Вашингтон, де зафіксували 109 смертей. Раніше повідомлялося, що США вийшли на перше місце за числом інфікованих COVID-19. На ранок 26 березня кількість смертей від коронавірусу в країні перевищила одну тисячу осіб.