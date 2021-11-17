У США хочуть інвестувати мільярди доларів у виробництво COVID-вакцин

Сполучені Штати Америки планують інвестувати мільярди доларів у розширення потужностей з виробництва вакцини проти коронавірусу. Таке рішення ухвалила влада після тиску з боку активістів з вимогою збільшити постачання COVID- вакцин до бідніших країн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

"Інвестиції у виробництво вакцини є частиною приватно-державного партнерства, спрямованого на задоволення потреб у вакцинах країн світу, а також для підготовки до майбутніх пандемій", - зазначив представник Білого дому Джефф Зієнтс.

Сума інвістицій у вакцини проти коронавірусу оцінюється в кілька мільярдів доларів і буде оплачена із коштів американського плану порятунку президента США Джо Байдена, підписаного в березні 2021 року.

"Йдеться про забезпечення розширених можливостей проти варіантів Covid, а також про підготовку до наступної пандемії", - сказав доктор Девід Кесслер.

Нагадаємо, у США вже цього тижня можуть дозволити бустерні дози вакцин від коронавірусу для всіх дорослих.



