У США можуть призупинити щеплення вакциною Johnson & Johnson

Федеральні агентства охорони здоров'я Сполучених Штатів рекомендували призупинити використання вакцини від коронавірусу компанії Johnson & Johnson. У шести вакцинованих в США розвинулось рідкісне захворювання, пов'язане з тромбами.

Про це повідомляє прес-служба Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів в Twitter.

Зараз вивчаються дані про шість зареєстрованих в США випадках рідкісного і важкого типу тромбів у людей після вакцинації.

"В цей час ці побічні ефекти вкрай рідкісні", - йдеться в повідомленні.

На сьогодні майже сім мільйонів людей у Сполучених Штатах отримали щеплення вакциною компанії Johnson & Johnson.

Нагадаємо, в Україну прибула перша партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac.

Крім того, Міністерство охорони здоров'я збільшило інтервал між щепленнями препаратом CoviShield з 28 днів до 90 днів.

За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, наразі не існує даних про взаємозамінність вакцин від коронавірусу, вироблених на різних платформах. Тому при повторному щепленні можна використовувати лише вакцини, які виробляються на одній платформі, але в різних країнах.

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