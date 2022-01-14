У США оцінили готовність Росії до військових дій проти України

Радник Байдена з безпеки Салліван: загроза вторгнення Російської Федерації на територію України залишається високою.

Розвідка США не дійшла до думки, що Росія наважилася на військові дії проти України. Про це у четвер, 13 січня, заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван.

"Розвідувальна спільнота не давала оцінок, що російська сторона справді вирішила обрати військовий курс щодо України", - сказав Салліван.

Він зазначив, що Білий дім та його союзники впевнені в наявності дипломатичних шляхів вирішення напруженості у відносинах із Москвою.

Водночас, він зазначив, що ймовірність військового вторгнення в Україну залишається все ж таки високою.