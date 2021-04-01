У США робітники заводу зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson & Johnson

Робітники заводу в Балтиморі (США), що виробляє дві вакцини проти коронавірусу, випадково змішали інгредієнти вакцин кілька тижнів тому і таким чином зіпсували близько 15 млн доз вакцини виробника Johnson & Johnson. Про це повідомляє The New York Times.

Ця плутанина призупинила майбутні поставки Johnson & Johnson в США - на період проведення розслідування. Повідомляється, що це не вплине на використання доз вакцини Johnson & Johnson, які наразі використовуються у США, оскільки їх зробили в Нідерландах.

Водночас всі подальші постачання вакцини Johnson & Johnson - які, за прогнозами, в наступному місяці становитимуть десятки мільйонів доз - мали надходити з заводу в Балтиморі. Заводом керує Emergent BioSolutions, виробничий партнер Johnson & Johnson і AstraZeneca.

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