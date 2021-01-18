У США і ЄС вимагають звільнити Олексія Навального

За затримання опозиціонера Олексія Навального у США і Європейському Союзі засудили Росію і вимагають звільнити його. Про це пише видання "Європейська правда".

Голова Європейської Ради Шарль Мішель закликав негайно звільнити Навального.

"Затримання Олексія Навального після прибуття в Москву неприпустимо. Я закликаю російську владу негайно звільнити його", - заявив Мішель в мікроблозі Twitter.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що російська влада повинна поважати права Олексія Навального і негайно звільнити його.

"Політизація судової влади є неприйнятною", - заявив Боррель.

Глава МЗС Польщі Збігнєв Рау "рішуче засудив" затримання Навального.

"Розраховую на його негайне звільнення. Висловлюю свою солідарність з усіма росіянами, яким близькі ідеали арештованого російського опозиціонера", - написав Рау в Twitter.

Державний секретар США Майк Помпео заявив, що російська влада намагається змусити замовчати своїх критиків.

"Упевнені політичні лідери не бояться конкуруючих голосів, не вживають насильства проти політичних опонентів і неправомірно не затримують їх", - сказав Помпео.

Аналогічної думки дотримувався і майбутній радник з питань національної безпеки обраного президента США Джо Байдена.

"Напади Кремля на Навального - це не просто порушення прав людини, а образа російського народу, який хоче, щоб його голос був почутий", - заявив Джейк Салліван в Twitter.

Як повідомляли Українські Новини, Навальний провів ніч в поліції.

Раніше російська влада пояснила затримання Навального, заявивши, що до рішення суду він перебуватиме під вартою.