У США відбувся перший раунд дебатів між Трампом і Байденом.

У США відбувся перший раунд дебатів між кандидатами в президенти - чинним главою держави Дональдом Трампом і його опонентом, колишнім віцепрезидентом Джо Байденом. Дебати пройшли в атмосфері гострих суперечок, порушення регламенту, брехні та перебільшень.

Зустріч кандидатів відбулась у Клівленді. Через коронавірус у залі була обмежена кількість глядачів - всього 80 людей, які мали здати тест на коронавірус. Кандидати також не потисли один одному руки через протокол безпеки.

Модерував дебати Кріс Воллес, оглядач прихильного до чинного президента телеканала Fox. Кандидати відповіли на шість запитань: ситуація у Верховному суді США, пандемія та антикоронавірусні заходи, економіка, протести проти расизму, політична кар'єра та захист виборів.

Трамп неодноразово перебивав Байдена попри зауваження модератора, який просив не заважати відповідати на питання. Вже на 18-й хвилині демократичний кандидат попросив чинного президента "заткнутися". Зокрема телеканал CNN назвав дебати "хаосом".

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Відповідно до аналізу The New York Times, Трамп багато разів брехав, робив оманливі твердження та перебільшував. У відповідях Байдена огріхів виявили значно менше. Зокрема, на самому початку дебатів глава держави звинуватив свого опонента в тому, що ним керують "радикальні ліві".

В питаннях щодо протидії коронавірусу Байден дорікнув Трампу, що той знав про загрози ще в лютому, але злякався та не вжив заходів. Демократичний кандидат також додав, що в президента досі немає чіткого плану боротьби з коронавірусом. У відповідь Трамп заявив, що закрив кордони та врятував тисячі життів, його дії хвалять губернатори, а критикують - "продажні ЗМІ".

Модератор також спитав Трампа щодо медичних масок, необхідність носіння яких той неодноразово ставив під сумнів. У відповідь президент зазначив, що в нього "нормальний" підхід, і навіть зараз у нього є маска в кишені.

"А надіваю їх, коли в цьому є необхідність", - сказав чинний президент, додаючи, що на дебатах він виступає без маски, бо глядачі здали тести на коронавірус і дотримуються соціальної дистанції.

При цьому Трамп дорікнув Байдену за його прихильність до носіння масок і сказав, що той надів би "найбільшу маску" навіть за сто метрів від когось.

В економічному розділі дебатів модератор спитав Трампа, чи правда, що той заплатив усього $750 доларів податку на доходи, як писали The New York Times. Президент відповів, що "не хоче платити податки", але сплатив "мільйони доларів податків". Президент не уточнив, про які саме збори йдеться - він пообіцяв оприлюднити свою декларацію "згодом".

Трамп дорікнув Байдену, що в часи віцепрезидентства його син Хантер заробив "мільйони доларів" у Китаї, Росії та Україні. Після цього між президентом і модератором дебатів відбулась перепалка, під час якої останній просив не перебивати опонента.

У розділі про расизм Байден зазначив, що президентство Трампа стало "катастрофою для афроамериканців". Глава держави відповів, що це насправді демократи "дуже погано" ставилися до темношкірого населення, а аргументи Байдена продиктовані його "ліворадикальними" прибічниками.

Президент також відмовився засуджувати расистів і заявив, що всі проблеми від лівих, попри те, що Міністерство нацбезпеки США неодноразово вказувало на білих супремасистів як на внутрішню терористичну загрозу, яка вже вбиває американців.

В питаннях щодо досягнень обох кандидатів Трамп знову згадав про сина Байдена і його "мільйони сумнівних доларів". Демократ заявив, що всі ці закиди - брехня.

"У мого сина були проблеми з наркотиками, він їх подолав, і я пишаюся ним", - сказав Байден.

В останньому розділі дебатів кандидати обговорили забезпечення захисту виборів. Трамп традиційно заявив про шахрайські схеми з голосуванням поштою, що здебільшого не є правдою - зловживання дійсно мають місце, але суттєво не впливають на загальну картину.

Це були перші дебати з трьох. Наступний раунд відбудеться 15 жовтня в Майамі, а третій - 22 жовтня в Нешвіллі. Також 7 жовтня дебатуватимуть кандидати у віцепрезиденти - чинний заступник глави держави Майкл Пенс і сенаторка Камала Гарріс.

Бабель

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