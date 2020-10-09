У столиці Киргизстану Бішкеку запровадили надзвичайний стан

Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ, згідно з яким у столиці країни Бішкеку запроваджують режим надзвичайного стану.

Пресслужба президента інформує, що режим НС запроваджується "у зв'язку із ситуацією, пов'язаною з насильством і загрозою життю та здоров'ю людей, що виникла в результаті масових заворушень". Він діятиме з 20:00 9-го по 8:00 21-го жовтня.

Відповідно до указу комендантом Бішкеку на період НС призначений заступник міністра внутрішніх справ Алмазбек Орозалієв.

Крім того, указ визначає положення про комендатуру міста Бішкека, яка має право визначити низку заходів і тимчасових обмежень прав і свобод громадян, зокрема впроваджувати комендантську годину й особливий режим в'їзду та виїзду громадян.

Сооронбай Жеенбеков сьогодні також підписав укази про звільнення прем'єр- міністра Кубатбека Боронова, голови Державного комітету національної безпеки Орозбека Опумбаева та начальника Генерального штабу Збройних сил КР Райімберді Дуйшенбієва. На місце останнього президент призначив Таалайбека Омуралієва.

Раніше повідомляли, що Жеенбеков відправив у відставку прем'єра та уряд, при цьому всі члени уряду виконуватимуть обов'язки відповідно до займаних посад.

Нагадаємо, у Бішкеку з 5 жовтня проходять акції протесту, які почалися з виступів політичних партій, не задоволених підсумками парламентських виборів. Центральна виборча комісія визнала недійсними результати виборів, за результатами яких до парламенту проходили чотири з 16 партій, серед них три провладні "Бірімдік", "Мекен Киргизстан" і "Киргизстан" і опозиційна "Бутун Киргизстан".

У республіці вже створено кілька координаційних рад політичних партій з різними вимогами, зокрема - люстрації всіх політиків, відставки глави держави і розпуску парламенту попереднього скликання.

6 жовтня киргизькі ЗМІ повідомили, що прем'єр республіки Кубатбек Боронов подав у відставку. Того ж дня кандидатуру киргизького політика Садира Жапарова на цю посаду підтримав парламент країни. Жапаров був звільнений в ніч на 6 жовтня з колонії, де відбував покарання за захоплення заручника.

8 жовтня Радбез Киргизстану заявив про зникнення президента і прем'єра країни і вирішив закрити кордон. Водночас у пресслужбі Жеенбекова агентству повідомили, що президент перебуває в Бішкеку й "особисто проводить переговори з політичними силами". Ввечері прессекретарка президента заявила, що Жеенбеков не збирається у добровільну відставку.

