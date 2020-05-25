У світі на коронавірус захворіли 5.4 млн осіб, одужали понад 2 мільйони

Кількість хворих на коронавірус у світі виросла до 5.4 мільйонів осіб. Померли 345 064 пацієнти, одужали - 2.1 млн, говориться в даних карти поширення COVID-19 від Університету Джона Хопкінса, який збирає інформацію про захворюваність з офіційних джерел різних країн.

Лідером по захворюваності залишаються США, де підтвердили 1.6 млн випадків інфікування. На другому місці Бразилія (363 211), на третьому - Росія - 344 481. У Великобританії захворіли понад 260 000, в Іспанії - понад 235 000 осіб.

На шостому місці по захворюваності - Італія (299 958), на сьомому - Франція (182 709), на восьмому - Німеччина (180 328). У Туреччині підтвердили понад 156 000 випадків захворювання, в Індії - понад 138 000.

На першому місці за смертністю є США, де від коронавірусу померли понад 97 000 пацієнтів. У Великобританії від COVID-19 померли майже 37 000 осіб, в Італії - понад 32 000, в Іспанії - понад 28 000.

Найбільше людей побороли коронавірус у Штатах (майже 377 000), у Німеччині одужали понад 160 000, в Іспанії - понад 150 000, у Бразилії - майже 150 000 пацієнтів.