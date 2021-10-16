У Тбілісі затримали трьох учасників акції на підтримку Саакашвілі

Троє осіб були затримані на протестній акції на підтримку експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, яка пройшла в суботу біля бізнес-центру засновника правлячої "Грузинської мрії" - мільярдера Бідзіна Іванішвілі у Тбілісі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Новости-Грузия.

Учасники акції - кілька десятків людей - провели ходу до резиденції Іванішвілі на горі Тамборі. Вони прямували до місця з банером "Свободу третьому президентові", час від часу скандуючи "Міша".

Біля бізнес-центру було мобілізовано велику кількість поліції. Ситуація загострилася, коли протестувальники спробували наклеїти на стіни стікери з написами на підтримку експрезидента.

"Ви бачите, як мобілізована поліція. Вони навіть стіни охороняють, щоб ми там що-небудь не написали, наприклад, - "Свободу Міші", - сказав один з учасників протесту.

Акція біля бізнес-центру Іванішвілі стала першим заходом нової платформи "За свободу Міші". Вона об'єднала кілька громадських рухів, які вважають Саакашвілі політичним в'язнем і обіцяють будь-що домогтися його звільнення з в'язниці.

Представники нової платформи обіцяють, що будуть проводити протестні акції щодня.

Саакашвілізалишив країну у 2013 році, після того, як закінчилися два його президентські терміни. За кілька днів до муніципальних виборів він таємно повернувся до Грузії з України і був заарештований у Тбілісі 1 жовтня.

З дня затримання експрезидент відмовляється від їжі на знак протесту. Він називає себе політичним в'язнем. На десятий день голодування особистий лікар експрезидента повідомив про серйозне погіршення його стану.

У період перебування при владі "Грузинської мрії" на Саакашвілі завели чотири кримінальні справи. У двох з них винесені вироки, заочно він засуджений до шести років позбавлення волі. Дві справи перебувають у провадженні. Крім того, нещодавно МВС розпочало слідство за фактом незаконного перетину кордону експрезидентом.

Як передавав Укрінформ, експрезидент Грузії Міхеїл Саакашвілі, який вже 15 днів голодує у в'язниці, згоден на допуск групи лікарів, сформованої з ініціативи міністерства юстиції, а також згоден приймати ліки.