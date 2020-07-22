У Токіо назвали умовою проведення Олімпіади розробку вакцини від коронавірусу COVID-19

Президент оргкомітету "Токіо 2020" Есіро Морі вважає, що розробка вакцин і методів лікування COVID-19 буде головним фактором під час прийняття рішення про проведення Олімпійських і Паралімпійських ігор в наступному році, повідомляє телеканал NHK.

За його словами, найважливішим фактором у рішенні щодо проведення Ігор є те, чи вдасться взяти коронавірус під контроль і чи буде прогрес у розробці вакцин або методів лікування COVID-19. Він допустив, що якщо обставини не зміняться, то Олімпіада не відбудеться, але остаточне рішення прийме Міжнародний олімпійський комітет.

Також Морі висловив думку, що перенести Ігри знову, якщо вони не відбудуться в наступному році, буде складно. Він пояснив, що міста - господарі Олімпіади названі вже аж до 2028 року. Пекін приймає зимові Ігри у 2022 році, а Париж літні - у 2024-му. На його думку, Париж навряд чи відмовиться від своєї черги на проведення Ігор.

Стосовно намірів щодо скорочення кількості глядачів, щоб скоротити витрати й запобігти зараженню, Морі вважає, що це легше сказати, ніж зробити.

За його словами, кількість глядачів може бути обмежена тільки японцями. Поки, додав Морі, організатори не розглядають варіант відсутності глядачів.

МОК і оргкомітет Ігор в Токіо в кінці березня оголосили про перенесення літньої Олімпіади на 2021 рік через коронавірус. Ігри повинні відбутися з 23 липня до 8 серпня 2021 року.