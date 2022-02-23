У Торонто діаспора організувала акцію на підтримку України

Під стінами Генерального консульства України у Торонто відбулася акція на підтримку України #StandwithUkraine.

«Ми висловлюємо подяку всім, хто прийшов сьогодні під офісну будівлю Генерального консульства України, щоб продемонструвати свою рішучу підтримку Україні у світлі агресивної політики Росії щодо України», – йдеться в дописі.

Зокрема, подяка висловлена Конґресу Українців Канади, та особливо його відділу в Торонто.

Також Генконсульство високо оцінило участь у цьому мітингу представників інших національних громад, які проживають у Канаді.

Як повідомляється, Світовий конґрес українців закликав міжнародну спільноту зупинити війну президента Росії Володимира Путіна та запросив долучатися до своєї кампанії з підтримки України.