У Трампа называют новые санкции против России "безответственным решением"

Окружение избранного президента США Дональда Трампа продолжает высказываться против введения новых антироссийских санкций из-за вмешательства спецслужб РФ в президентские выборы, называя решение Обамы преждевременным и безответственным.

С соответствующим заявлением выступил в понедельник представитель переходной команды Шон Спайсер во время прямого включения на CNN.

"Отчет (разведслужб США. - Ред.), о котором сейчас все продолжают говорить, он является не окончательным... Разведывательное сообщество говорит, что завершит его позже на этой неделе", - заявил представитель Трампа. Поэтому, по его словам, "делать поспешные выводы, прежде чем получить окончательный отчет, откровенно, является безответственным".

Ведущая телеканала возразила, что сомнений в участии России в хакерских нападениях нет не только в администрации Белого дома, но даже среди республиканцев в Конгрессе. В частности, сенаторы Маккейн и Грэм заявили об этом открыто, и даже были инициированы слушания в Комитете Сената США по поводу действий России.

В ответ на это Спайсер заявил, что сенаторы "не являются институтом санкций", это относится к компетенции президента Соединенных Штатов. "Они запланировали слушания. На самом деле они пытаются сделать все правильно - послушать, что происходит, получить информацию от разведки и сделать выводы", - подчеркнул Спайсер.

Как сообщал Укринформ, накануне в интервью другому телеканалу пресс- секретарь Трампа поставил под сомнение оправданность высылки из США 35 российских дипломатов.