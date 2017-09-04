У Трампа подготовили новые санкции против Северной Кореи

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что министерство представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР.

Об этом сообщает Fox News.

Соответствующее заявление американский министр сделал после очередного ядерного испытания, проведенного Пхеньяном.

"Я представлю новые санкции на его (президента Трампа - ред.) рассмотрение", - сказал Мнучин.

Ранее президент США Дональд Трамп, комментируя новое северокорейское ядерное испытание, заявил, что США могут разорвать торговые отношения со всеми государствами, которые ведут бизнес с КНДР.