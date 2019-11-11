У Трампа предупредили Турцию о санкциях из-за покупки российских С-400

США могут ввести санкции против Турции в связи с соглашением о покупке у России зенитно-ракетных комплексов С-400.

Об этом заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью CBS News.

"Если Турция не отменит покупку С-400, вероятно, будут применены санкции ... В НАТО нет места для С-400. В НАТО нет места для крупных российских военных закупок", - сказал О'Брайен.

По его словам, Трамп "очень четко" передаст это мнение президенту Турции Реджепу Эрдогану во время их встречи 13 ноября в Вашингтоне. Оба президента планируют совместную пресс-конференцию в среду днем.

По словам советника Трампа, если Турция не откажется от российской системы, она, скорее всего, столкнется с санкциями США, поддержанными двухпартийным большинством в Конгрессе.

О'Брайен напомнил о принятом Конгрессом в 2017 году закон CAATSA (О противодействии противникам Америки с помощью санкций), который касается санкций в отношении России, Ирана и Северной Кореи. CAATSA также требует от других стран не вести дела с этими тремя государствами.

Как сообщалось, Турция и Россия заключили контракт на поставку систем С-400 на сумму 2,5 млрд долларов в 2017 году. В июле 2019 года были осуществлены первые поставки в Турцию компонентов ЗРК, доставка компонентов второй батареи началась 27 августа. В середине сентября 2019 года стало известно о поставках остальных компонентов второй батареи. Введение в эксплуатацию запланировано на апрель 2020 года.