У центр Мінська стягнули військову техніку

У столиці Білорусі Мінську в центр міста силовики стягнули військову техніку. Демонстранти сьогодні о 19:00 збираються на чергові акції протесту.

Про це повідомляє Белсат.

Відзначається, що на проспекті Мешерова була помічена військова машина на базі танка Т-64. Попереду машини розташований ківш, який можуть використовувати для очищення барикад демонстрантів.

У свою чергу демонстранти закликають громадян виходити на акції протесту, які заплановані на 19:00. При цьому демонстрантів закликають збиратися в невеликі групи по 20 чоловік, а також уникати в Мінську площ на проспекті Незалежності, Пушкіна і Риги.

Крім цього повідомляється, що у всіх обласних центрах Білорусі повністю пропав мобільний інтернет.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня почалися масові протести після голосування на виборах президента. Демонстранти вимагають відставки чинного президента Олександра Лукашенка, який за попередніми даними ЦВК, переміг і на нинішніх виборах.

Як писало РБК-Україна, вранці 11 серпня головний конкурент Лукашенко на виборах Світлана Тіхановська покинула країну і виїхала до Латвії, після чого було опубліковано відео, де вона закликає не брати участь в протестах; в її штабі повідомили, що відео знято під тиском.

Також повідомлялося, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.

При цьому, з 10 по 11 серпня правоохоронці затримали близько 2 тисяч демонстрантів.

