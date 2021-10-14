У центрі Тбілісі десятки тисяч людей вимагають звільнення Саакашвілі

Близько 50 тисяч людей зібралися сьогодні на площі в центрі Тбілісі на акцію з вимогою звільнення експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі.

Про це повідомляє "Новости-Грузия", передає Цензор.НЕТ.

Кілька десятків тисяч людей приїхали на акцію з регіонів, майже стільки ж на площі і жителів столиці.

Акція почалася з того, що гендиректор опозиційного каналу "Мтаварі" і один з адвокатів Саакашвілі Ніка Мелія прочитав його послання. Саакашвілі закликав громадськість країни до примирення й об'єднання. Він також закликав прихильників опозиції 30 жовтня проголосувати за кандидатів від "Національного руху", які за підсумками голосування 1 жовтня на місцевих виборах вийшли у другий тур практично у всіх великих містах Грузії.