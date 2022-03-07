У Тунісі українці й іноземці зібралися, щоб висловити підтримку Україні

Українці, тунісці та громадяни інших країн об’єдналися у неділю, 6 березня, у Посольстві України в Тунісі, щоб висловити підтримку народу України.

Про це у Фейсбуці повідомило Посольство України в Тунісі.

«Спільною молитвою, українським гімном, щирими та емоційними промовами висловили свою підтримку героїчному народу України», – йдеться в дописі.

Як повідомлялося, 24 лютого Росія оголосила війну Україні. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу і Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, ракети потрапляють до житлових будинків українців.

В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Збройні сили України за підтримки всього народу мужньо протистоять агресії.

Станом на 7 березня триває 12 доба боротьби з російськими загарбниками.