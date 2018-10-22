У Туреччині почали охороняти наречену вбитого журналіста

Влада Туреччини узяла наречену арабського журналіста Джамаля Хашоггі, вбитого в посольстві на початку жовтня, під цілодобову охорону поліції, повідомило агентство Associated Press.

Як стало відомо турецькому агентству "Анадолу", рішення прийняв губернатор Стамбула в неділю. Точна причина початку її охорони не вказана.

Кохання, шпигунський скандал, міжнародна політика і брутальна розправа. У наступній історії переплелося все. Спочатку - містичне зникнення саудівського дисидента Джамала Хашукджі у Туреччині. Потім - моторошні подробиці його смерті: яку нібито навіть записав телефон. Убивство відомого журналіста на території саудівського дипвідомства приголомшило світ. І загострило відносини між Ер-Ріядом, Вашингтоном та Анкарою.

Нагадаємо, 59-річний Хашоггі ще 2 жовтня вирушив зі своєю нареченою до генконсульства Саудівської Аравії в Стамбулі для того, щоб забрати необхідні для майбутнього весілля документи. Його наречену в будинок не впустили і через п'ять годин очікування їй повідомили, що Хашоггі вже пішов з консульства. Пізніше вона сказала, що не довіряє інформації та не знає, де зараз перебуває журналіст.

Підкреслюється, що у журналіста були давні зв'язки з королівською родиною Саудівської Аравії, але він критично писав про нинішній уряд і спадкового принца Мухаммеда бін Салмана. У Туреччині підозрюють, що чоловіка допитували, катували, а після цього вбили і розчленували. Для цього в Стамбул в той день прилетіло 15 співробітників саудівських спецслужб. Слідство має відповідні звукозапису.

Після декількох тижнів заперечень, влада Саудівської Аравії все ж визнала, що журналіст загинув у їх консульстві.