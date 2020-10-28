У Туреччині відкрили кримінальну справу через карикатуру на Ердогана

У турецького президента звинуватили Францію в демонстрації "вульгарності та аморальності"

Генеральна прокуратура Анкари порушила кримінальну справу через публікацію у французькому тижневику Charlie Hebdo карикатури на президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Про це повідомляє турецький телеканал NTV.

Справу відкрили щодо редакції сатиричного видання - співробітники генпрокуратури вже розпочали відповідне розслідування.

У свою чергу, офіційний представник президента Ібрагім Калин засудив публікацію. У своєму Twitter він написав, що це не має нічого спільного з гумором чи свободою слова.

Він назвав метою редакції Charlie Hebdo "посіяти насіння ненависті і ворожнечі" і звинуватив Францію в демонстрації "вульгарності і аморальності".

"Перетворення свободи вираження поглядів на вороже ставлення до релігії і переконань може бути продуктом лише хворої уяви", - написав Калин.

Нагадаємо, що раніше Реджеп Ердоган порадив своєму французькому колезі Еммануелю Макрону "перевірити психіку" через його реакцію на жорстоке вбивство ісламістом вчителя в передмісті Парижа.

У відповідь на це Франція відкликала свого посла з Туреччини, проте Ердоган на цьому зупинятися не став і закликав оголосити бойкот французьким товарам. Про те, як мусульманський світ повстав проти Франції і Макрона, читайте на нашому сайті.



