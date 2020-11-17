У Туреччині вводять комендантську годину на вихідні

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що в країні вводять часткову комендантську годину.

Вона буде діяти у вихідні дні з 20:00 до 10:00.

Крім того, в Туреччині закривають школи на частину семестру, пише Daily Sabah.

А комендантську годину для літніх людей (від 65 років) буде розширено і до неї включать людей у віці 20 років і молодше. Їм дозволить виходити на вулицю тільки з 10:00 до 16:00.

І до кінця 2020 року в Туреччині будуть закриті кінотеатри.

На початку листопада у Туреччині ввели ряд нових карантинних обмежень. Зокрема, ввели обмеження на роботу закладів громадського харчування.

На початку вересня у Туреччині ввели обов'язковий масковий режим у громадських місцях.

В Україні з 14 листопада запровадили карантин вихідного дня. Він триватиме до кінця місяця, при цьому в Кабміні допускають, що його можуть продовжити.