У війну з Іраном потрапить й Ізраїль: наслідки вбивства генерала Сулеймані

Американський безпілотник скинув ракету MQ-9, яка і вбила генерала Сулеймані та ще декількох представників бойовиків. Ракета потрапила в конвой, який виїжджав з аеропорту столиці Ірану.

Генерал Сулеймані розробляв майже кожну важливу операції розвідки Ірану та його збройних сил за останні два десятиліття.

Його смерть може стати серйозним каталізатором у розпал геополітичного конфлікту.

До слова, американські чиновники вже говорять про повну готовність у випадку кібератаки і терористичного акту як проти американських інтересів, так і проти їх союзників. Йдеться про Ізраїль, збройні сили якого були переведені в бойову готовність.

Убивши генерала Сулеймані, Трамп пішов на крок, який відкидали президенти Джордж Буш-молодший і Барак Обама, побоюючись, що це призведе до початку війни між США та Іраном.

А головні критики політики президента щодо Ірану підкреслюють, що ліквідація генерала може привести до серйозних і непередбачуваних наслідків, які можуть привести до спалаху насильства на всьому Близькому Сході.

Нагадаємо, вночі 3 січня в результаті ракетного обстрілу міжнародного аеропорту Багдада загинув командувач спецпідрозділом Корпусу вартових ісламської революції Кудс Касем Сулеймані.