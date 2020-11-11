У Вірменії створили "Комітет національного порятунку"

Сьогодні, 11 листопада, представник вірменської опозиційної партії "Дашнакцутюн" Ішхан Сагателян в ході мітингу на площі Свободи в центрі Єревану заявив про створення "Комітету національного порятунку".

Про це повідомляє Aysor.am.

За словами Сагателяна, 17 опозиційних партій Вірменії вже підтримали рішення створити комітет.

"Ми сьогодні створюємо "Комітет національного порятунку". Нікол Пашинян повинен піти у відставку, після цього ми сформуємо тимчасовий уряд", - заявив він.

Він також закликав уряд Вірменії подати у відставку.

Раніше Міністерство закордонних справ України привітала припинення Азербайджаном і Вірменією бойових дій у районі нагірнокарабаського конфлікту.

9 листопада президенти Вірменії, Азербайджану та Росії підписали спільний документ про припинення бойових дій у Нагірному Карабаху з опівночі 10 листопада.

Зокрема, у Нагірний Карабах вводяться російські миротворці, Вірменія повинна повернути Азербайджану території, які не входили до складу радянської Нагірно-Карабахської області і які вона зайняла на початку 1990- х років.

Столиця вірменського Карабаху - Степанакерт залишиться під контролем вірмен, однак неясно, на яких правах існуватиме вірменський анклав. Угода укладається строком на п'ять років (з можливістю пролонгації, якщо жодна зі сторін не заявить про вихід з договору).

Раніше президент Туреччини Тайїп Ердоган заявив, що він запропонував главі Російської Федерації Володимиру Путіну разом вирішити проблему Нагірного Карабаху.

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