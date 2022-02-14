У Вашингтоні відбувся круглий стіл, присвячений релігійній свободі в Україні

Круглий стіл, присвячений релігійній свободі в Україні, відбувся в Українському домі у Вашингтоні 10 лютого. Тема зустрічі: «Релігійні переслідування на окупованих територіях Донбасу та Криму».

Захід відбувся в рамках візиту делегації з України для участі в Українській молитовній вечері.

Круглий стіл зібрав представників найбільших правозахисних організацій США у сфері релігії та свободи слова, таких як International Religious Freedom, ADF international, Baptist World Alliance.

Семюель Браунбек, посол США з питань міжнародної релігійної свободи (2018-2021), який дуже добре знає про ситуацію в Україні та неодноразово відвідував Київ, сказав: «Релігійна свобода є фундаментальним правом, а не предметом обговорень чи шантажу. На жаль, в часи агресії, Росія показує своє справжнє, не демократичне обличчя, і це потрібно зупинити. Тому ми тут, проводимо цю робочу зустріч».

Також єпископ Союзу Євангельських Християн-Баптистів Ігор Бандура доповів про складну ситуацію зі свободою слова на непідконтрольних Україні територіях, особливо в Криму, де церкви перебувають під загрозою масових переслідувань, та закликав підтримати Україну в цій складній ситуації.

Анатолій Урбанський народний депутат України закликав відстоювати свободу слова в Україні та реальну підтримку церков: «Якщо буде більше церков, то буде менше тюрем».

Речниця Сенату США Сьюзан Очіпіні розповіла про підтримку США та Сенату та про плани посилити роль США у забезпечені свободи слова.

За підсумками круглого столу було вирішено розробити програму захисту релігійної свободи на окупованих територіях.

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