У водопроводі Парижа знайшли сліди коронавірусу

Яким чином вірус опинився у воді, наразі не відомо.

У Парижі у трубах, по яких протікає технічна вода, знайшли коронавірус.

Про це повідомляє Le Figaro. Зазначається. що коронавірус виявили, коли брали зразки води для аналізу: у чотирьох проб з 27 був COVID-19.

Мер Парижа запевнив, що аналіз води показав «крихітні сліди» коронавірусу й запевнив, що технічна вода в місті протікає по окремій системі труб, яка не пов’язана з кранами в житлових будинках.

Міська влада наказала негайно припинити використання технічної води, яку використовують в фонтанах, а також для поливу парків і очищення вулиць. Яким чином коронавірус опинився у воді, наразі не відомо.

Зразки проб надіслали на аналіз до Регіональної агенції з питань охорони здоров’я. До цього у ВООЗ зазначали, що «на сьогодні немає жодних доказів того, що вірус COVID-19 передається через каналізаційні системи, з очищенням стічних вод або без них».