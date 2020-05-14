У ВООЗ допускають, що коронавірус ніколи не зникне

Керівник програми Всесвітньої організації охорони здоров'я з надзвичайних ситуацій Майк Райан допускає, що коронавірус COVID-19 може існувати постійно.

Про це він заявив на брифінгу, передає "Інтерфакс-Україна".

Райан нагадав, що вірус імунодефіциту людини (ВІЛ), який також подолав міжвидовий бар'єр, перемогти не вдалося.

"Важливо мати на увазі: цей вірус може стати просто ще одним ендемічним вірусом у наших спільнотах, і цей вірус може ніколи не зникнути... Я думаю, що дуже важливо, щоб ми були реалістами, і не думаю, що хтось може передбачити, коли ця хвороба зникне. Вважаю, що тут не може бути обіцянок і термінів. Ця хвороба може перерости в тривалу проблему, але може і не перерости", - зазначив він.

Райан підкреслив, що у світі вже накопичено певний досвід у питаннях лікування хвороби, і він буде збагачуватися. Так, у цей час розробляється понад 100 потенційних вакцин, у тому числі кілька з них проходять клінічні випробування.

"Існують вакцини проти інших хвороб, таких, наприклад, як кір, але захворювання повністю ліквідувати не вдається", - зазначив Райан.

Нагадаємо, раніше ВООЗ попередила про "цілком реальне" повернення до жорсткого карантину в зв'язку з коронавірусом.