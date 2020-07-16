У Євросоюзі очікують, що Росія візьме відповідальність за авіакатастрофу рейсу MH17

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив надію, що Росія буде "всебічно співпрацювати" з метою встановити всіх відповідальних за катастрофу літака Малайзійських авіаліній 2014 року на Донбасі.

Європейський союз очікує, що Росія визнає свою причетність до авіакатастрофи малайзійського літака Boeing 777 у небі над Донбасом 2014 року, заявив верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Його позицію озвучила 16 липня пресслужба Євросоюзу, її присвячено шостій річниці аварії літака, яка сталася 17 липня.

"Європейський Союз знову заявляє, що цілковито підтримує всі зусилля зі встановлення істини, досягнення справедливості для 298 жертв аварії рейсу MH17 і їхніх найближчих родичів, а також щодо притягнення винних до відповідальності... Європейський союз бере до уваги всі вжиті у зв'язку з цим кроки й очікує, що Росія візьме відповідальність і буде всебічно співпрацювати в межах зусиль зі встановлення відповідальних", - ідеться в заяві.

Boeing 777, який летів з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, зазнав аварії 17 липня 2014 року поблизу Тореза Донецької області. Загинули всі 298 осіб, які перебували на борту (громадяни Нідерландів, Малайзії, Австралії, Індонезії, Великобританії, Німеччини, Бельгії, Філіппін, Канади та Нової Зеландії).

Згідно з висновками міжнародної слідчої групи, рейс MH17 збили з комплексу "Бук" із території, підконтрольної проросійським бойовикам. Після аварії літака знаряддя повернули у РФ. Слідчі уточнили, що "Бук" прибув на Донбас із Курської області. У травні 2018 року Нідерланди й Австралія офіційно обвинуватили Росію в аварії рейсу MH17.

9 березня 2020 року Окружний суд Гааги почав розглядати справу про катастрофу малайзійського літака. Обвинувачених у справі четверо: "міністр оборони" угруповання "ДНР", громадянин РФ Ігор Гіркін (Стрєлков), голова "ГРУ ДНР", громадянин РФ Сергій Дубінський (Хмурий), його підлеглий, громадянин РФ Олег Пулатов (Гюрза), а також громадянин України, командир розвідувального батальйону 2-го відділу "ГРУ ДНР" Леонід Харченко (Кріт). Справу розглядає суд Гааги, оскільки більшість загиблих була громадянами Нідерландів.

У липні 2020 року Нідерланди повідомили, що подають у ЄСПЛ позов проти Росії у зв'язку з катастрофою малайзійського літака. В уряді Нідерландів поінформували, що нададуть суду всю доступну їм інформацію про катастрофу рейсу MH17 і підтримають індивідуальні позови родичів загиблих.

У Раді Федерації РФ "висловили подив" у зв'язку з рішенням уряду Нідерландів.