У Євросоюзі схвалили COVID-вакцину від AstraZeneca

Європейське агентство лікарських препаратів (EMA) схвалило в четвер, 28 січня, допуск до застосування в країнах ЄС вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Як передає Укрінформ із посиланням на DW, остаточне рішення про використання цієї вакцини в державах-членах ЄС повинна прийняти Єврокомісія.

Вакцина від AstraZeneca стала третім препаратом, допущеним до використання в ЄС для вакцинації від коронавірусу. До цього в ЄС дозволили використання вакцин німецької фірми BioNTech і її американського партнера Pfizer, а також препарату концерну Moderna.

За даними експертів, вакцина AstraZeneca є дешевшою, ніж два інших виробника і має прості умови зберігання. У той же час недостатньо даних про ефективність цієї вакцини для людей старше 65 років. Постійна комісія з вакцинації при німецькому Інституті Роберта Коха вже заявила, що вакцину AstraZeneca слід використовувати тільки для людей у віці від 18 до 64 років.

Нагадаємо, цю вакцину фармацевтична компанія AstraZeneca розробила у співпраці з Оксфордським університетом. Першою у світі її затвердили у Британії.

Як повідомлялося, минулої п'ятниці компанія AstraZeneca оголосила, що зможе поставити на ринок ЄС у першому кварталі меншу кількість доз вакцини від коронавірусу, ніж це передбачено контрактом з Єврокомісією.