У Євросоюзі вважають, що "Газпрому" доведеться продати "ПП2" – FAZ

Оператору "Північного потоку – 2", дочірній компанії російського "Газпрому" Nord Stream 2 AG, можливо, доведеться продати газопровід. Про це йдеться у статті німецької газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, яку опубліковано 26 серпня.

Власники "Північного потоку – 2" мають дотримуватися таких основних правил ЄС: надати доступ до трубопроводу іншим постачальникам газу доступу, стягувати ціни, які затверджено федеральним мережевим агентством Німеччини, а також відокремлювати експлуатацію газопроводу від постачання газу, ідеться в матеріалі.

Компанія Nord Stream 2 у червні попередньо подала до федерального мережевого агентства заявку на "сертифікацію як незалежного оператора транспортної мережі". Мета полягає у виконанні вимоги з розділення трубопровідних операцій від материнської компанії з погляду бухгалтерського обліку, пише видання.

У мережевого агентства є чотири місяці на те, щоб це перевірити, щойно буде подано всі необхідні документи, але поки це не так. Очевидно, що агентство готове допустити таку конструкцію. За словами представників комісії, які займаються цим питанням, газопровід не відповідає вимогам ЄС. Від його продажу "нікуди не дітися", вказують у статті.