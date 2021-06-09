У Женеві через зустріч Байдена і Путіна заборонили польоти безпілотників

Державна рада Женеви ввела заборону на польоти безпілотників над містом і всією територією Женевського кантону у зв'язку з зустріччю президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна. Заборона діятиме з 14 до 17 червня.

Про це повідомляє прес-служба Держради Женеви.

"З 6:00 14 червня по 24: 00 17 червня польоти над всією територією Республіки і кантону Женева і над Женевськими водами заборонені для всіх повітряних безпілотних апаратів", - йдеться в постанові.

У зону безпеки, де діятиме особливий режим контролю, включені Набережні Женевського озера і акваторія між ними, а також парки "Ла-Гранж" і "о-вів", де, як очікується, пройде зустріч президентів Сполучених Штатів і Росії.

У день саміту з 4:00 до півночі буде заблоковано дорожній рух на ряді вулиць, а також закритий доступ для пішоходів. Місцевим підприємствам рекомендували перевести співробітників на дистанційну роботу. У закриті райони зможуть потрапити тільки місцеві жителі при пред'явленні документів.

Крім того, 16 червня буде заборонено проводити масових демонстрацій на правій стороні Женевського озера, де знаходяться парки "Ла Гранж" і "О- вів", а також в Женевському передмісті Гран-Саконне.

Державна Рада закликала громадян до відповідальної поведінки і розуміння ситуації, щоб саміт міг пройти "в прекрасних умовах відповідно до Женевської традиції поваги, гостинності та діалогу".

Нагадаємо, зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

У Вашингтоні також заявляли, що США готують більш агресивну відповідь Росії за кібератаки. Водночас Білий дім офіційно не заявляв про причетність російського уряду до останніх кібератак.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".