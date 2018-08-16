Участие Путина в свадьбе главы МИД Австрии дискредитирует эту страну как нейтральное государство - нардеп

Председатель Комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко отмечает, что участие президента РФ Владимира Путина в свадьбе министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль 18 августа дискредитирует эту страну как нейтральное государство.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"18 августа среди гостей на свадьбе главы австрийской дипломатии будет и Путин - тот, чье место на скамье подсудимых. Его участие в свадьбе дискредитирует Австрию как нейтральное государство, которое может быть посредником в Украине", - подчеркнула Гопко.

По ее мнению, присутствие Путина на церемонии свадьбы - это "еще один сигнал - удар по европейским ценностям: когда под риском смерти из-за голодовки находятся политзаключенные Кремля Сенцов, Балух; ежедневно происходят пытки украинцев на оккупированных территориях и международные эксперты, как Красный крест, не имеют доступа к ним, когда на востоке Украины ежедневно проходят обстрелы, потому что Путин не выполняет договоренностей и нет перемирия".

"Путин должен был бы сидеть на скамье подсудимых также и из-за таких преступлений, как MH17, Алеппо, Солсбери", - заявила Гопко.

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин 18 августа по дороге в Берлин планирует посетить бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.