Учения "Запад-2017": НАТО направит троих наблюдателей

НАТО направит троих экспертов для наблюдения за военными учениями между Россией и Беларусью Запад-2017, которые начнутся в сентябре. Об этом сообщает The Associated Press.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску сказала, что три эксперта примут участие в Днях посетителей в Беларуси и России после того, как их пригласят принять участие.

Однако она заявила, что международные правила позволяют наблюдателям иметь гораздо более широкий доступ, включая "брифинги и возможность пообщаться с солдатами об учениях".

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг хочет, чтобы обе страны разрешили более широкий мониторинг. Так как согласно международным правилам, они должны обеспечить более широкий доступ наблюдателям, если число войск превышает 13 тысяч военнослужащих, об участии которых заявлено.