Учения "Запад-2017": В Беларусь начали прибывать российские военные

В Беларусь начали прибывать военнослужащие Вооруженных сил Российской Федерации, которые будут участвовать в специальных учениях, предваряющих российско-белорусские маневры "Запад-2017".

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Республики Беларусь.

"С 23 июля для участия в совместных специальных учениях прибывают подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации", - сообщает Минобороны Беларуси.

Белорусским и российским военнослужащим предстоит совместно осуществить подготовку пунктов и средств управления соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического обеспечения вооруженных сил двух стран, а также оборудовать районы практических действий войск.

Совместные российско-белорусские учения "Запад-2017" должны пройти с 14 по 20 сентября на территории Беларуси. К участию в учении планируется привлечь до 12 700 военнослужащих, в том числе около 3000 - от Вооруженных сил Российской Федерации, а также до 680 единиц боевой техники. Это самое крупное мероприятие совместной оперативной подготовки вооруженных сил России и Беларуси.

Для сравнения, в украинско-американских учениях "Си Бриз-2017", которые завершились 22 июля, участвовало около 3500 военных от всех участников, а также около 150 единиц автомобильной, бронетанковой, авиационной и морской техники.

Украина и другие соседи Беларуси обеспокоены учениями "Запад-2017". Министр обороны Украины Степан Полторак 21 июля заявил, что они будут чрезвычайно мощными и потенциально могут стать основой для российского вторжения не только в Украину, но и в другие страны Европы. Но президент Беларуси Александр Лукашенко, который в тот же день посетил Украину, гарантировал, что "территория дружественной Республики Беларусь никогда не будет использоваться для агрессивных действий против Украины".