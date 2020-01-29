Ученые в Австралии вырастили коронавирус для борьбы с нынешней вспышкой

Ученые в Австралии успешно воссоздали коронавирус в лабораторных условиях, что можно считать медицинским прорывом, ведь это может помочь ускорить разработку вакцины для борьбы с этим опасным вирусом.

Об этом сообщает CNN.

Исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне успешно вырастили уханьский коронавирус из образца пациента. Полученные данные позволят обеспечить международные лаборатории важной информацией для борьбы с нынешним вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом 2019 nCoV.

По словам главы лаборатории по обнаружению вирусов доктора Джулиана Дрюса, китайские чиновники ранее опубликовали геномную последовательность 2019 nCoV, что является важным для диагностики. Однако, подчеркнул он, имея настоящий выращенный вирус можно будет фактически выявить и проверить все методы анализа, а также сравнивать их чувствительность и специфику. "Это будет прорывом для диагностики", - уверен ученый.

Как сообщал УНИАН, о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань власти Китая заявили в конце декабря 2019 года. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса - 2019 nCoV. Вирус передается от человека к человеку. Его инкубационный период длится от 2 до 12 суток.

Коронавирус распространился на ряд стран. Его диагностировали в Австралии, Канаде, Франции, Гонконге, Макао, Малайзии, Японии, Сингапуре, Южной Корее, Тайване, Таиланде, США и Вьетнаме, Камбоджи и ОАЭ.

По состоянию на 29 января количество жертв опасного коронавируса в Китае возросло до 132 человек. В целом вирусом 2019 nCoV уже инфицированы 6 049 человек.