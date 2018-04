Удары Франции в Сирии будут направлены на объекты химоружия - Макрон

Любые удары по территории Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает AFP.

"Любые наши удары по территории Сирии будут направлены на объекты, связанные с химическим оружием", - заявил Макрон.

#BREAKING Any French strikes on Syria regime would target chemical facilities, says President Macron - AFP news agency (@AFP) 10 апреля 2018 г.

Он также указал, что Франция не хочет эскалации ситуации и указал на проведение консультаций с США и Великобританией.

"В этом контексте мы продолжим обмен технической и стратегической информацией с нашими партнерами, в частности с Великобританией и Америкой, и в ближайшие дни мы объявим о нашем решении", - отметил президент. Читайте также: Британии придется вмешаться в ситуацию в Сирии - Тони Блэр

Как известно, во вторник президент США Дональд Трамп и премьер-министр Британии Тереза Мэй обсудили реакцию на применение химического оружия в Сирии со стороны режима Асада, который продолжает военную активность при поддержке РФ и Ирана.