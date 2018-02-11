Удары Израиля в Сирии: операция против ПВО стала крупнейшей с 1982 года

Начальник штаба израильских ВВС генерал Томер Бар заявил, что операция против объектов ПВО в Сирии, которую Израиль провел в субботу, 10 февраля, стала крупнейшей со времен ливанской войны 1982 года.

Об этом сообщает газета Haaretz, передает "Слово и Дело"

Как сообщается, израильские военные нанесли удар по 12 целям в Сирии, в том числе по четырем сирийским объектам ПВО и четырем иранским объектам после крушения самолета F-16.

"Это - полный операционный успех, это было крупнейшей атакой на сирийские системы противовоздушной обороны со времен "Мира Галилее", - передала слова Бара пресс-служба Армии обороны Израиля.

Руководство Израиля также прокомментировало ситуацию.

"Иран собирается использовать сирийскую территорию для атаки на Израиль. Мы будем делать все необходимое для защиты нашей безопасности и нашего суверенитета", - говорит Беньямин Нетаньяху.

Уточняется, что в Пентагоне и Белом доме, одобрили "право Израиля" на защиту своих территорий и нанесение им ударов по иранским объектам в Сирии.

"Сирия спасена": что осталось за скобками заявления Путина о завершении войны на Ближнем ВостокеБолее трех часов Путин вел переговоры с Асадом, а по итогам оба заявили о завершении спецоперации в Сирии. Прекратится ли война на Ближнем Востоке, разбирались вместе с экспертами.

"Израиль является верным союзником Соединенных Штатов, и мы поддерживаем его право защищать себя от поддерживаемых Ираном сирийских сил на юге Сирии. Мы призываем Иран и его союзников прекратить провокационные действия и добиваться мира в регионе", - говорится в сообщениях Белого дома и Минобороны США.

Как известно, израильские самолеты предприняли первый налет на сирийские объекты после того, как был сбит иранский беспилотник, нарушивший воздушную границу Израиля со стороны Сирии. Добавим, Иран отрицал, что его беспилотник залетел на территорию Израиля.

Как сообщалось, США подозревают Сирию в разработке химоружия.

Тем временем также, Турция наносит удары по Сирии.