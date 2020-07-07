Угорщина пред'явила претензії Зеленському, що "тоне в карпатському смітті"

Президент Угорщини Янош Адер написав лист президенту Володимиру Зеленському, в якому закликав главу держави вирішити ситуацію з забрудненням Тиси, оскільки вона несе багато сміття в Угорщину. З листом Андера ознайомилася "Європейська правда".

Засмучує, що забруднення Тиси відходами не було зменшено і воно несе тривалу загрозу крихкій екосистемі річки", - йдеться в листі.

"Наші машини вже не в змозі впоратися з купами сміття, які надходять у нестримній кількості", - додав Адер, підкресливши, що така ситуація "негідна європейських стандартів".

Як зазначає угорський президент, основна причина забруднення полягає в тому, що населення скидає свої відходи в заплави річок. Він нагадав Зеленському, що вже привертав увагу до цієї проблеми торік.

Таке ж лист щодо забруднення річки Смеш Адер відправлено президенту Румунії Клаусу Йоханнису.

Звертаючись до обох президентів, Адер зазначив, що угорський уряд неодноразово зверталося за допомогою до обох сусідніх країн, але у відповідь було занадто мало суттєвих дій і ще менше поліпшення ситуації.

Угорський президент підкреслив, що після нещодавніх повеней велика кількість пластикових пляшок та інших відходів потрапила в Угорщині, перешкоджає рибальства, туризму і чинить серйозний вплив на дику природу.