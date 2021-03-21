Україна матиме широку підтримку в Штатах - Волкер

Незалежно від того, як складатимуться найближчим часом відносини Москви та Вашингтона, Україна матиме широку підтримку в США.

Таку думку колишній спецпредставник Держдепу з питань України Курт Волкер висловив в інтерв'ю журналу НВ, коментуючи політику президентської адміністрації Джо Байдена щодо Росії та України.

Волкер запевнив, що Україну підтримують у США "і демократи, і республіканці, Білий дім і Сенат, нинішня адміністрація і попередня адміністрація".

"Всередині країни ми дійсно маємо протистояння і політичну боротьбу між партіями, і, на жаль, Україна раптово опинилася частиною цього процесу. Слово "Україна" тепер вживають ще й у внутрішньополітичному, не тільки в зовнішньополітичному контексті. Але факт залишається фактом: США так само сильно підтримують Україну та її суверенітет", - додав Волкер.

Він нагадав, що в роки президентства Дональда Трампа Білий дім посилив санкції проти РФ, надав Україні озброєння, висилав з країни співробітників російських спецслужб і російських дипломатів. "Думаю, нинішня президентська адміністрація рухатиметься в тому ж напрямку. Вони продовжать вводити санкції проти Росії та підтримувати Україну, всіляко відбиватимуть російську дезінформацію і пропаганду. Ми вже бачимо нові санкції, запроваджені адміністрацією Байдена проти Росії через отруєння Навального", - нагадав Волкер.

Водночас він вважає, що "нас всіх чекають складні часи". "Сьогодні ми спостерігаємо зростання військової агресії на Донбасі, і ми бачимо, що Росія намагається створити там найвищий рівень напруження, але підтримка США залишатиметься серйозною", - сказав Волкер.

Курт Волкер обіймав посаду спеціального представника Державного департаменту США з питань України у 2017-2019 роках. Він подав у відставку на тлі процесу імпічменту президента США Дональда Трампа, якого звинувачували в тиску на Україну.