Україна потрапила в список країн, з якими США поділяться вакцинами

США оголосили про те, що поділяться першими 25 мільйонами доз COVID-вакцини зі світом. Серед одержувачів буде Україна.

Про це на брифінгу в четвер оголосив радник з національної безпеки президента США Джейк Салліван.

За його словами, з цієї партії США вирішили надати не менше 75% вакцин платформі COVAX, ще 25% отримають країни безпосередньо від США.

"Ми отримали прохання (про вакцинах - Ред.) З усього світу. Ряд чинників були вирішальними щодо того, як ми розподілимо ці перші 25 млн доз вакцини. Ці чинники включають досягнення глобального охоплення, відповідь на спалахи та інші конкретні невідкладні ситуації, а також допомогу якомога більшій кількості країн, які просили про вакцинах ", - сказав Салліван.

За його словами, вакцини отримають держави Латинської Америки, на Карибах, країни Південної і Південно-Східної Азії, а також Африки.

"Наш підхід віддає пріоритет іншим частинам світу, включаючи країни з низьким рівнем вакцинації і тими, які зіткнулися з терміновим кризою, такими як Західний Берег і Сектор Газа, Україна, Косово, Ірак та інші", - сказав Салліван.

Крім того, вакцини отримають сусіди США - Канада і Мексика, а також Індія і Південна Корея.

Салліван додав, що в найближчі дні адміністрація Байдена буде тісно координувати свої дії з платформою COVAX і країнами, які отримають американські вакцини.