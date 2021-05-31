Україна та Грузія не братимуть участі у саміті НАТО у червні, - Столтенберг

Участь партнерів НАТО, України та Грузії, у червневому саміті не передбачена, оскільки він триватиме тільки один день.

Про це журналістам заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ 31 травня, передає Радіо Свобода.

Він зазначив, що зустріч може відбутися наступного разу, коли буде більше часу.

"Саміт буде тільки для союзників, тому що це досить короткий саміт в один день. Наступного разу ми, можливо, буде більше часу і ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть зустрічі такого рівня, але цього разу формат з партнерами не передбачений", - сказав Столтенберг, відповідаючи на запитання грузинської журналістки.

Він також заявив, що НАТО приділяє багато уваги Чорноморському регіону і високо цінує партнерство з Україною та Грузією, зокрема у питанні морської безпеки і допомагають посилити українські ВМС.

Можливої дати такої зустрічі генсек НАТО не назвав.