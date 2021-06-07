Україна та Грузія не матимуть ПДЧ у НАТО після саміту - заступник генсека Альянсу

Саміт НАТО 14 червня у підсумковому рішенні підтвердить політику відкритості для України та Грузії. Однак країни не зможуть отримати ПДЧ одразу.

Про це пише видання "Європейська правда" з посиланням на слова заступника генерального секретаря НАТО Мірчі Джоане.

Він відповів, що для України та Грузії на саміті не буде остаточного рішення щодо набуття плану дій членства в організації.

"НАТО - організація, яка ґрунтується на консенсусі. Щодо цього питання консенсусу поки немає", - пояснив заступник генерального секретаря.

Однак Джоане запевнив, що підсумкова заява підтвердить, що країни мають перспективи членства в НАТО. Він закликав не розчаровуватися через відкладення надання ПДЧ.

"Тримайте курс, проводьте реформи, працюйте на свою мету, - порадив заступник генсека.

Нагадаємо, що у травні генеральний секретар НАТО пояснив, чому Україну та Грузію не запросять на саміт.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський закликав негайно прийняти Україну до НАТО.

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